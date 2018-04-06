عبدالله السعيد يتوصل الى اتفاق شبه نهائي للانتقال لأهلي جدة السعودي

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#اكشن_يا_دوريالأمير تركي بن محمد الفيصل: المصري عبدالله السعيد سيكون مع #الأهلي في بداية الموسم القادم
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٥ أبريل، ٢٠١٨
#اكشن_يا_دوريالأمير تركي بن محمد الفيصل: المصري عبدالله السعيد سيكون مع #الأهلي في بداية الموسم القادم