عبدالله السعيد يتوصل الى اتفاق شبه نهائي للانتقال لأهلي جدة السعودي

توصل عبدالله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى اتفاق شبه نهائي على الانتقال لصفوف فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل.



وكان الأهلي المصري قرر عرض السعيد للبيع أو الإعارة عقب أزمة توقيعه للغريم التقليدي الزمالك، قبل أن يقرر تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر الشهر الماضي بعد جلسة عقدها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية الرئيس الشرفي للأهلي المصري الذي أقنعه بالاستمرار مع الفريق.



يذكر أن فريق أهلي جدة يضم في صفوفه حاليا مؤمن زكريا الذي أعير للفريق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري قادما من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي شهدت أيضا انتقال الظهير الأيسر الدولي المصري محمد عبدالشافي من أهلي جدة لفريق الفتح السعودي.

وأعلن أمس الخميس، الأمير تركى بن محمد العبد الله الفيصل، رئيس نادى أهلى جدة السعودى، أن عبد الله السعيد، سينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقال الأمير تركى بن محمد فى تصريحات لبرنامج "أكشن يا دوري" السعودى، المصري عبدالله السعيد سيكون مع الأهلي بداية الموسم القادم.