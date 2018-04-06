وزير البترول: نعمل علي تنمية 16 مشروعاً لحقول الغاز

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل حاليا علي تنمية 16 مشروعاً لحقول الغاز وخاصة في البحر المتوسط، بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار دولار.

وبحسب ما جاء في بيان لوزارة البترول، سيتم إدخال هذه المشروعات على الإنتاج تباعاً خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة البترول نجحت خلال الأربع سنوات الماضية في تنفيذ نحو 24 مشروعاً بإجمالي استثمارات 16.2 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاجها اليومي حوالي 4.1 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 36 ألف برميل متكثفات.

وبحسب وزير البترول، فإن باكورة إنتاج حقل ظهر بالإضافة إلى حقول أتول ونورس وغرب دلتا النيل، ساهموا في زيادة إنتاج الغاز مؤخراً، وجاري حالياً استكمال مراحل الإنتاج التالية من حقل ظهر في ضوء البرامج الزمنية الموضوعة للوصول إلى ذروة انتاجه بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

ويشير الملا إلى أنه من المتوقع دخول المرحلة الثانية من حقول غرب دلتا النيل ( شمال الإسكندرية وغرب المتوسط)، التي تشمل حقول جيزة وفيوم وريفن على خريطة الإنتاج، اعتباراً من نهاية العام الحالي ليرتفع إجمالي إنتاج مرحلتي مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجيا إلى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً،" وسيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية هذا العام لنتوقف عن استيراد الغاز المسال" علي حد قوله.

ومن المخطط وضع أول ثلاث آبار على الإنتاج من مشروع المرحلة (9ب) غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية خلال العام المالى 2018/2019، كما تخطط الوزارة للبدء في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة وهى اكتشافات كبيرة نحتاج لتنميتها على مدار السنوات القليلة المقبلة لتدعم انتاجنا من الغاز بحسب ما جاء في بيانها.