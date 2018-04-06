قوات الحماية المدنية تنتشل 3 جثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية

تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض العقار المنهار بجوار محطة السكة الحديد، بمنطقة مصطفى كامل، شرق الاسكندرية.

كان مدير أمن الاسكندرية اللواء مصطفي النمر تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار المنزل رقم ٤ ش القدس متفرع من ش إبراهيم الشريف بمنطقة مصطفى كامل، شرق المدينة.

وقد انتقل مدير الأمن وضباط الحماية المدنية وقوات الأمن، وبالفحص تبين أن العقار مكون من ٧ طوابق وارضي، وهو بناء قديم ومساحته٨٥٠ مترا ، وانهار العقار بالكامل حتي سطح الأرض، مما أدى لسقوط أجزاء من العقار علي شريط السكة الحديد خطي "أبوقير القاهرة" مما أدي لتعطيل حركة سير القطارات.

وأوضحت محافظة الاسكندرية، أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، مكلفا بتشكيل لجنة من المنشئات الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان ، بمشاركة اساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشئات المجاورة.

كما تُواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار للبحث عن مصابين أو ضحايا جدد.