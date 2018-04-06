تشييع جنازة أربعة من موظفي جامعة تركية وسط حالة من الغضب

أقيمت اليوم الجمعة، جنازات لأربعة موظفين بإحدى الجامعات التركية، بعدما قتلهم زميل لهم، فيما أعربت الأسر والطلاب والجامعة عن غضبهم من الإدارة والشرطة، بسبب تجاهل تهديدات المهاجم المحتجز في السجن حاليا.

وهتف الحاضرون فيما بدأت مراسم الجنازة في جامعة "عثمان غازي" في مدينة إسكي شهر وسط تركيا "استقل يا رئيس الجامعة" وهتف رجل "عليك العار".

وتعرض وزير سابق للاستهجان لدى وصوله للحدث، الذي أقيم وسط وجود مكثف للشرطة، فيما صلى الناس على النعوش الأربعة، التي كانت مغطاة بالأعلام التركية.

ونقلت قناة "هابيرتورك" التلفزيونية عن الشرطة قولها إن المهاجم رفض الإعراب عن أسفه عن جريمته أمس الخميس، التي أسفرت أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وذكر بعض زملاء المهاجم الذي يدعى فولكان بايار أنه مختل عقليا.

وغالبا ما كان بايار يتهم زملاءه بأنهم من أنصار فتح الله جولن، وهو رجل دين يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016 .

ويقبع الآلاف ممن يزعم أنهم أنصار جولن في السجون أو فقدوا وظائفهم، من بينهم أشخاص أبلغ بايار السلطات عنهم.

وبعض من هؤلاء الذين أبلغ عنهم عادوا إلى وظائفهم لاحقا بعد أن تبين أن بلاغاته زائفة.

وقالت صحيفة "حريات" اليومية إن بايار أبلغ الشرطة أنه نفذ الهجوم بعد أن قدم أحد الضحايا شكوى ضده. وتحتجز زوجته أيضا بعد أن تبين أنها هددت الناس أيضا.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية عن رئيس نقابة المعلمين، فيلق ألكان تساؤله كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الهجوم خلال حالة الطوارئ المستمرة.