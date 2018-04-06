الدوري الألماني يبقي على إقامة المباريات أيام الاثنين حتى 2021

يواصل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) إقامة خمس مباريات أيام الاثنين طوال الموسم حتى نهاية عقد الرعاية الحالي في 2021 رغم الاحتجاجات الكبيرة من الجماهير.

ووافق 18 ناديا بالإجماع في اجتماع عقد اليوم الجمعة على مواصلة العمل بهذه الخطة، التي بدأت تعطي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي المزيد من الراحة، ولتفادي إقامة مباريات عديدة يوم الأحد من أجل حماية قطاع الهواة.

ووافقت الأندية أيضا على عدم إضافة مباريات أيام الاثنين بعد 2021.

وانتقدت الجماهير إقامة المباريات أيام الاثنين، والتي بدأت هذا الموسم، وقالوا إن المباريات التي تقام في نهاية الأسبوع مقسمة بشكل اكثر وأن مباريات الاثنين صعبة على جماهير الفرق التي تلعب خارج أراضيها.

وظل مايقرب من 25 ألف متفرج بعيدين في مدينة دورتموند في فبراير الماضي، احتجاجا على إقامة مباراة فريقهم أمام أوجسبورج يوم الاثنين.

ومازال هناك مباراتان ستقامان هذا الموسم يوم الاثنين، حيث يلعب لايبزج مع ليفركوزن 9 أبريل الجاري، وماينز مع فرايبورج بعدها باسبوع.