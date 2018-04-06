تايلاند تبدأ في تداول عملات تحمل صورة ملك البلاد الجديد

قال مسؤولون، إن تايلاند بدأت في تداول أوراق وعملات معدنية، اليوم الجمعة، تحمل صورة الملك الجديد ماها فاجيرالونجكورن.



واصطف الآلاف صباح اليوم أمام وزارة الخزانة لتبادل عملاتهم القديمة بأخرى جديدة.



وهذه هي المرة الأولى التي يستبدل فيها البلد الواقع في جنوب شرق آسيا عملته، التي كانت تحمل سابقا صورة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، والد الملك الحالي فاجيرالونجكورن، الذي توفي قبل 18 شهرا.



وكانت تايلاند قد أعلنت الحداد لمدة عام كامل بعد وفاة بوميبول.



وقال البنك المركزي التايلاندي، إنه لا يزال من الممكن قبول العملة السابقة قانونيا حتى إشعار آخر.