«التعليم» تناقش اﻻستعدادات الخاصة للامتحانات العملية للشعب الرياضية المختلفة

عقدت الدكتورة منى يحيى مدير عام مادة التنمية الرياضية والعسكرية اجتماعًا مع مديري ووكلاء المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، لعرض ماتحقق من الإنجازات والبطوﻻت المحلية والإقليمية والدولية للمدارس الرياضية وتطوير الأداء الرياضي بها.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، تم مناقشة اﻻستعدادات الخاصة للامتحانات العملية للشعب الرياضية المختلفة، وأكدت يحيى، على ضرورة الالتزام بالنواحي الفنية العملية والدقة وتوفير الأداوت والتجهيزات الرياضية المختلفة.

وأوضحت يحيى، أن خطة العمل الجديدة بالمدارس الرياضية للعام الدارسي الجديد (٢٠١٨-٢٠١٩) تهدف إلى مزيد من الارتقاء بالأداء الرياضي وتحقيق أهداف المدارس الرياضية.

وأشارت يحيى إلي إضافة تطوير جديد في بطاريات الاختبارات الرياضية سيتم تدريب المتخصصين عليها، لتساعد على مزيد من الدقة في اختيار الطلاب الجدد المتقدمين للمدارس الرياضية بالإضافة إلى توحيد الشعب الرياضية بالمدارس الرياضية على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق مزيد من الإنجازات وإتاحة الفرصة للاشتراك في عدد أكبر من المنافسات والبطوﻻت وبرنامج للإعداد والتأهيل البدني والمهاري والنفسي لإتاحة الفرصة للطالب لاكتشاف نفسه وإمكانياته وتوجيهه للشعبة المناسبة لقدارته الرياضية، مؤكدة على الصيانة الدورية للأدوات والأجهزة الرياضية المتوفرة بالمدارس الرياضية.

وأشادت بقيادات المدارس الرياضية على الأداء المتميز الذي ظهرت به المدارس الرياضية في المشاريع المتنوعة للبرتوكولات المنفذة مع وزارة الشباب والرياضية والمجلس الثقافي البريطاني والأكاديمية العربية للنقل البحري.

كما أشادت بالطلاب الذين حققوا بطولات محلية ودولية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم وعلى المشاركة الفعالة من طلاب المدارس الرياضية في تنمية الوعي القومي وحث الشعب المصري على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.