عرض لوحة رسمها هتلر لإحدى حبيباته فى مزاد بألمانيا

قال مدير دار مزادات فى ألمانيا، أمس الخميس، إن لوحة زيتية من المعتقد أن الديكتاتور النازى أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته ستعرض للبيع فى مزاد الأسبوع المقبل بسعر يبدأ من 60 ألف يورو (74 ألف دولار أمريكى).

وتصور اللوحة، وهى بطول 63 سنتيمترا وعرض 48 سنتيمترا وعليها توقيع هتلر عام 1916، شارلوت لوبجوا وهى امرأة فرنسية قابلها هتلر عندما خدم فى فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى بحسب ما قال فيرنر ميزر الذى توفى عام 2007 وكان أحد المهتمين بدراسة شخصية هتلر والكتابة عنه.

وقالت دار مزادات فايدلر، فى بيان، إن العمل الذى يحمل اسم «صورة فتاة» كان اشتراه رجال صناعة بلجيكيون نحو عام 1967.

وأضافت الدار أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة فى معارض للفنون فى اليابان.

وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم خلال العشرينيات قبل أن يتولى السلطة ويقود ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.