مصر تشارك فى معرض إكسبو 2020 دبى

-قابيل: نتطلع للمشاركة بجناح مصرى متميز يعكس قيمة ومكانة مصر إقليميا ودوليا

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تتطلع لتحقيق مشاركة مصرية متميزة بمعرض إكسبو 2020 دبى حيث يعد الإكسبو من أبرز الأحداث الدولية التى تحرص مصر دائما على المشاركة فيها بفاعلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الوزير مع الوفد المنظم لمعرض إكسبو 2020 دبى والذى يزور مصر حاليا برئاسة محمد شحادة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض حيث استعرض اللقاء أهم ملامح الدورة القادمة، وأبرز الاستعدادت التى تقوم بها دبى حاليا لاستضافة هذا الحدث الدولى الهام، وكذا سبل المشاركة المصرية الفعالة من خلال جناح مصر بالمعرض.

وعقدت هيئة تنمية الصادرات لقاء موسعا لوفد الشركة الإماراتية المنظمة لمعرض إكسبو 2020 دبى مع عدد من الشركات المصرية المهتمة بالمشاركة فى هذا الحدث الدولى، حيث تتولى الهيئة مسئولية تنظيم الجناح المصرى بالمعرض، وفقا لبيان وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضحت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن اللقاء استهدف استعراض جميع الاستعدادات الخاصة بإقامة هذا المعرض الدولى، وكذا استعدادات مصر للمشاركة ضمن الأجنحة المشاركة فى الإكسبو.

ولفتت إلى أن هناك 177 دولة من بينها مصر قد قررت المشاركة فى المعرض حتى الآن والذى يضم 3 أجنحة رئيسية وهى (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، حيث يقع الجناح المصرى ضمن جناح الفرص، مشيرةً إلى أن وجود مصر ضمن جناح الفرص جاء نتيجة للإمكانات المتوافرة لدى الشركات المصرية والتى تؤهلها لأن تكون إحدى الشركات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن الجناح مقام على مساحة ألف متر.

وقالت مها القرقاوى مدير عام المشاركة الدولية بمعرض إكسبو 2020 دبى، إن 92 شركة مصرية فقط قد سجلت على البوابة الخاصة بالمعرض.

وأضافت أن إكسبو 2020 دبى ملتزم بتخصيص 20% من إجمالى ميزانية المعرض والتى تصل إلى 5 مليارات درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت الجهة المنظمة بتعديل شروط مشاركة الشركات فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة ومنها سريان العرض لمدة 60 يوما بدلا من 120، وسداد 50% من قيمة المنتجات والبضائع مقدما وسداد 25% من قيمة الخدمات مقدما، بالاضافة إلى إتمام السداد فى غضون 30 يوما من يوم تسلم الفاتورة المعتمدة بدلا من 90 يوما، والتخلى عن شرط سندات الضمان من خلال الحصول على شيك مصرفى من الشركة بدلا من سداد مبلغ ضمان مقدما.

ويذكر ان إكسبو 2020 دبى يعقد تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل» خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021 بمشاركة أكثر من 200 جهة مشاركة تضم دولا، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية.