ماركا تستنكر فوز صلاح بجائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

استنكرت صحيفة ماركا الإسبانية ، فوز محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال اوروبا ، والتي حصل عليها بتصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت صحيفة ماركا أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد يستحق الفوز بالجائزة بعد أن سجل هدفين في شباك يوفنتوس ، منها الهدف التاريخي في شباك بوفون الذي أكتفى بالنظر إلى الكرة وهي تعانق شباكه ، فيما قامت جماهير السيدة العجوز بالتصفيق لرونالدو .

الصحيفة المقربة من ريال مدريد ، أبدت اعتراضها على نظام التصويت المعتمد من جانب الإتحاد الأوروبي ، وطالبت أن يتم إلغاءه والإعتماد على نظام أخر في منح جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال اوروبا.

وكان صلاح قد حصل على جائزة لاعب الجولة في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا، بعد أن سجل هدفاً في فوز فريقه الثلاثي على مانشستر سيتي في انفيلد