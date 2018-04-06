وزير خارجية فرنسا: قناة السويس هبة من مصر للعالم

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، على العلاقات التاريخية والثقة والشراكة الوثيقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات، لا سيما في مكافحة الإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا لكلا البلدين.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفرنسي في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قناة السويس الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس تحت عنوان «ملحمة قناة السويس .. من عهد الفراعنة حتى القرن الواحد والعشرين»، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ونظيرتها الفرنسية فرانسواز نيسين، وسفير مصر بفرنسا إيهاب بدوي وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي.



وقال جون إيف لودريان، إن مصر وفرنسا تخوضان معا معركة ضد التعصب وأيديولوجيا القتل والظلامية، مشيرًا إلى التعاون في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم من خلال الوكالة الفرنسية للإنماء.



ونوه الى الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرا من خلال مشروع إزدواج قناة السويس، وما يواكبه من جذب للاستثمارات وكذلك إلى إقامة العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال "إن قناة السويس مشروع فرعوني أتاح تخطي القيود الجغرافية وأعاد توزيع كروت الملاحة الدولية، مضيفا أنه إذا كان المؤرخ هيرودوت قال يوما إن مصر هبة النيل، فيمكننا أيضا إضافة أن قناة السويس هبة من مصر للعالم".



وأشار الى الطابع الاستراتيجي لقناة السويس وتاريخها الحافل الذي يجسده المعرض بمعهد العالم العربي، لا سيما إعلان الرئيس جمال عبد الناصر عن تأميم القناة في خطوة سيادية.



وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه لا يزال يتذكر لقاءه الأول بالرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، والدهشة التي شعر بها حين فاجأه باعتزامه حفر قناة السويس الجديدة خلال عام فقط، ورغبته أن يشهد حفل افتتاحها عبور سفينة فرنسية.



وعبر عن سعادته الكبيرة بمرافقة الرئيس الفرنسي آنذاك ﻓرانسوا أولاند إلى مصر وحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة التي تعد رمزا للروابط بين مصر وفرنسا، وذلك في 6 أغسطس 2015، بعد أن تم إنجازها في زمن قياسي.