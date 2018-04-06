استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة استشهاد الطفل حسين ماضي (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء "جمعة الكوتشوك" اليوم إلى ثلاثة، بالإضافة إلى شهيد رابع ارتقى صباح اليوم متاثرا بجروح بليغة اصيب بها يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية ان الطفل الشهيد والذي كان مجهول الهوية هو حسين محمد ماضي من منطقة الشيخ رضوان بالقطاع أصيب برصاصة متفجرة في بطنه مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وباستشهاد الطفل حسين ماضي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرة العودة إلى 23 مواطنا.