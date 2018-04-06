نادال يتعادل لإسبانيا في مواجهة ألمانيا ببطولة كأس ديفيز للتنس

قال الإسباني رافايل نادال المصنف الأول على العالم، إنه يشعر بصحة جيدة في أرضه على الملاعب الرملية، وذلك عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ، وفوزه على الألماني فيليب كولشريبير في دور الثمانية ببطولة كأس ديفيز للتنس اليوم الجمعة.

وفاز نادال/31 عاما/ 6 / 2 و6 / 2 و6 / 3 ليمنح الفريق الإسباني التعادل أمام نظيره الألماني 1/1 في مباريات اليوم الأول.

وكانت هذه أول مباراة لنادال من انسحابه من دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة الفخذ.

وقال نادال :"أشعر بالارتياح باللعب على الملاعب الرملية. هذا شيء إيجابي بالتأكيد، الفوز بالمجموعات الثلاث على التوالي،كانت مباراة قوية".

وأضاف:"شعور العودة شيء رائع. العودة من الإصابات دائما ما يكون صعبا، ولكن من الرائع ان تكون أمام الجمهور في يوم لا ينسى. سعيد للغاية بهذه المباراة".

لم يظهر نادال، الفائز بـ16 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، أي علامات من التراجع في مستواه ليكسر الرقم القياسي الذي استمر طويلا في منافسات الفردي بكأس ديفيز، حيث حقق 23 انتصارا ، والذي يعود لعام 2005.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع على العالم على الإسباني ديفيد فيرر 6 / 4 و6 / 2 و6 / 2 ليمنح المنتخب الألماني التقدم 1 / صفر.

وقال زفيريف :" مع وجود نادال في فريقهم، (كانت هذه) نقطة لم نكن نتوقعها. من المهم أن نبدأ بشكل جيد. أتمنى أن يستمر الفريق بنفس الاداء".