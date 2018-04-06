وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار

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وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مدير مديرية التضامن بالإسكندرية محمد كمال، برفع حالة الطوارئ والاستعداد والتوجه إلى موقع حادث العقار المنهار في منطقة مصطفى كامل بالإسكندرية؛ لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

كما طالبت الوزيرة - وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة - فرق الهلال الأحمر بالتواجد في موقع الحادث لتقديم أوجه الرعاية اللازمة.

يذكر أن العقار مكون من 7 طوابق وصدر له قرار إزالة للطابق السادس والسابع وترميم شامل لباقي الأدوار، وقد غادرته معظم الأسر إلا أسرتان رفضتا المغادرة.

وتم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار لحين التأكد من سلامته وبه 15 فردا، ويتم حاليا نقلهم إلى إحدى دور المسنين التابعة للوزارة بمنطقة مصطفى كامل، حيث سيتم تقديم الرعاية اللازمة لهم.