كلوب يلمح إلى إمكانية مشاركة اينجز مع ليفربول بدلًا من صلاح

قال يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إن المهاجم داني إينجز ربما يخوض أولى مبارياته مع الفريق يوم السبت المقبل أمام مضيفه إيفرتون في ديربي (الميرسيسايد).

ومازال أمر مشاركة إينجز غير مؤكد خاصة وأن الشكوك تحوم حول جاهزية محمد صلاح ومدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وكان صلاح قد تم تبديله في المباراة التي فاز بها فريقه 3 / صفر على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب أنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يختار تشكيلة الفريق التي ستواجه إيفرتون، ولكنه المح الى إمكانية مشاركة اينجز في المباراة التي يسعى من خلالها ليفربول الى انتزاع المركز الثاني من مانشستر يونايتد.

وقال كلوب للصحفيين :"حمدا لله، داني هنا وفي حال ممتازة. لا يمكنني ضمان هذا ولكنه ليس سيئا للغاية إذا تمكن من بدء مباراة الغد. هذا رائع بالنسبة لي".

ويغيب عن ليفربول كل من جو جوميز وجويل ماتيب وأدم لالانا وإيمري تشان بسبب الإصابة، ولكن كلوب قال انه سيدفع بأفضل اللاعبين لديه مع الوضع في الاعتبار مباراة العودة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كلوب :"في النهاية، يجب أن نضع تشكيله تمنحنا في البداية الفرصة للفوز بالمباراة- وهذا ما سنحاول فعله".

من جانبه، أعرب سام ألارديس مدرب إيفرتون عن أمله في ان يستغل جدول المباريات المزدحم لفريق ليفربول، ومشكلة الإصابات في تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال ألارديس للصحفيين :"أعتقد أنها ميزة يمكننا استغلالها".

وأضاف :" إذا كان يتعين علينا مواجهة ليفربول في مباراة ديربي، فإنه الوقت الأمثل لفعل هذا وسط مباريات دوري الأبطال".

وأوضح :"إذا أجرى يورجن تعديلات في تشكيلة الفريق ستكون قوية ونشيطة، سيكون من الممتع رؤية اختياراته، ولكن الأمر متعلق بنا في المقام الأول".

وأكد :"طريقة لعبنا يجب أن تتعلق بأن نتحسن في إجهاض خياراتهم الهجومية. إنها نقطة قوتهم الرئيسية، وعلينا أن نخمدها، ليس محمد صلاح فقط".