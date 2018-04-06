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تعادل المصري البورسعيدي أمام مضيفه مونانا الجابوني 1 - 1 ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 المكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي أقُيمت اليوم الجمعة على ملعب دانجوندجي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

وبدأ حسام حسام المدير الفني للمصري المباراة بتشكيلة مكونه من أحمد مسعود، محمد كوفي، إسلام صلاح، محمد شطة، محمد حمدي، عمرو موسى، فريد شوقي، يوسف أوتارا، أحمد شكري، جريندو، أحمد جمعة.

وسجل أحمد جمعة الهدف الأول للفرق البورسعيدي في الدقيقة 12 من بداية المباراة، فيما تعادل ابدو اتشاباو هدف التعادل للفريق الجابوني في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني.

وحاول الفريق البورسعيدي التقدم مرة أخرى في المباراة ولكن لم يتم التوفيق في الفرص التي أتيحت للاعبي الفريق.

وتقام مباراة العودة الأربعاء الموافق 18 من أبريل على ملعب بورسعيد في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتأهل المصري لدور الـ32 المكرر من البطولة الإفريقية ععلى حساب فريق سيمبا التنزاني بعد أن تعادل في مباراة ابذهاب بنتيجة هدفين لكل فريق والتي أقُيمت على الملعب الوطني بمدينة دار السلام بتنزانيا فيما تعادل سلبيًا في مباراة الإياب التي أقُيمت على ملعب بورسعيد.

جدير بالذكر أن الفريق الجابوني رفض إذاعة المباراة للجانب المصري لذلك قام راعي الرسمي لللفريق البورسعيدي بأصدار بيان تفصيلي يوضح سبب عدم إذاعة المباراة على القنوات المصرية وهو تعنت مسؤولي الفريق الجابوني في عدم إعطاء حقوق البث التليفزيوني للمباراة.