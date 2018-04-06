الخشت يشارك في اجتماعات رؤساء الجامعات العربية ببيروت

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شارك رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، والعديد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين لاتحاد الجامعات العربية ببيروت.

وتم مناقشة الأعمال السنوية وتحديد معالم ومحاور العمل المستقبلي والتاكيد على وحدة الجامعات العربية.

وضم وفد جامعة القاهرة الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحوث.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد ترأس لجنة المجالس والمراكز العربية في اجتماع رؤساء الجامعات العربية ببيروت، والتي راجعت كافة أعمال المجالس والمراكز، واقترحت خططا لتطوير أعمالها المستقبلية؛ وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات العربية.

وعقد وفد جامعة القاهرة العديد من اللقاءات مع رؤساء الجامعات العربية على هامش أعمال المؤتمر.