جنرال أمريكي: ترامب لم يحدد بعد موعد انسحاب الجيش من سوريا

قال الجنرال الأمريكي البارز كينيث ماكنزي، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد بعد موعدا محددا للانسحاب المقترح للجيش الأمريكي من سوريا.



تصريح ماكنزي جاء ردا على أسئلة حول تعليق ترامب الأخير بأنه يريد سحب القوات الأمريكية من سورية "قريبا جدا".



وأوضح البيت الأبيض هذا البيان، أول أمس الأربعاء، بالقول بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالقضاء التام على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لكنه قال إن مهمة القضاء على الجماعة الإرهابية "يتم الاقتراب منها سريعا".



وأشار ماكينزي إلى أنه عندما أعطت الولايات المتحدة جدولًا زمنيًا محددًا لسحب القوات من أفغانستان، فقد أثبتت أنها إشكالية لأن قوات طالبان كانت تعلم ذلك أيضًا.



وقال ماكنزي متحدثا إلى المراسلين في البنتاجون: "لم يتغير شيء فيما يتعلق بالمهمة الأمريكية في سوريا".