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السويدي يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة: أدام الله المحبة لمصرنا الحبيبة

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 أبريل 2018 - 10:40 م | آخر تحديث : الجمعة 6 أبريل 2018 - 10:40 م

توجه المهندس محمد السويدي رئيس "ائتلاف دعم مصر" بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال السويدي في تهنئته:" أتمنى أن يعيد الله هذه الأيام على الأخوة المسيحيين وعلى الشعب المصري جميعًا بمزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب مصر".

وأضاف السويدي: " أدام الله على المصريين مسلمين ومسيحيين أعيادهم التي يعبرون فيها عن وحدة النسيج الوطني وعمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصري".

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر: " ونحن إذ نحتفل بأعيادنا جميعًا، ندعو الله أن يديم علينا المحبة والسلام والأمن والخير لمصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. حفظ الله مصر وشعبها الكريم".


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