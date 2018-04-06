محافظ دمياط يتابع مع مدير التموين الاستعدادات الخاصة بمعرض «أهلا رمضان»

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المهندس سمير عثمان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الاستعدادات الخاصة بمعرض أهلا رمضان، وذلك لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأكد "المحافظ" بأن مديرية التموين، تقوم حاليا باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية لمتابعة المعرض، وحث التجار الجدد على الاشتراك به من أجل خلق روح المنافسة، من حيث جودة المنتجات وأسعارها المخفضة، لكى يعود المعرض بالنفع على المواطنين.

كما أكد "المحافظ" على أنه سيتم عمل متابعة مستمرة للمعرض طوال فترة إقامته من قبل مديرية التموين والجهات الرقابية التابعة لها، للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات والصلاحيات والأسعار المناسبة للمواطنين.

وأضاف "المحافظ" بأنه تم اشتراك فرع شركة الجملة التابع لوزارة التموين بالمعرض وذلك لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن والأسماك والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وبالنسبة لموقف توفير السلع التموينية وأرصدتها بالمحافظة، فقد أكد المحافظ على أنه يوجد رصيد كاف من المواد التموينية ( السكر - الزيت - الارز ) بالمحافظة، وأن ما تم صرفه للمواطنين من سلع تموينية حتى أول أبريل يعادل ٢١ ٪ من أرصدة محافظة دمياط، مؤكدا على أن المحافظة ومديرية التموين، تسعيان دائما لتقديم أفضل الخدمات وتوفير السلع الأساسية والغذائية في متناول أيدى المواطنين.