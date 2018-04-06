رئيس السكة الحديد يكافئ خفير مزلقان لمنعه وقوع تصادم بين قطار وجرار زراعي

قرر سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الجمعة، مكافأة خفير مزلقان ليقظته ومنعه وقوع تصادم بين قطار وجرار زراعي على خط بنها-منوف.

وذكر بيان أصدرته الهيئة أن جرارا زراعيا اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور وتعطل على السكة بين (بنها) و(سبك الضحاك) على خط بنها/ منوف، وتمكن خفير مزلقان ميت الوسطى على الخط المذكور من استخدام كبسولات الطوارئ ووضعها على السكة قبل اصطدام القطار بالجرار المعطل، وتم رفعه بعيدا عن الخطوط وتأمين مسير السكة قبل أن يستأنف القطار رحلته.

وقرر رئيس الهيئة صرف مكافأة لخفير المنفذ ويدعى عبدالفتاح فارس ليقظته أثناء العمل واستخدام كبسولات الطوارئ لإيقاف القطارات قبل الاصطدام بالجرار.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.