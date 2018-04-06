راعي المصري يوضح أسباب عدم إذاعبة مباراة مونانا الجابوني

أصدرت شركة "بريزنتيشن" بيانا رسميًا توضح من خلاله أسباب عدم إذاعة مباراة المصري البورسعيد أمام مونانا الجابوني وذلك في المباراة المقرر لها اليوم الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ32 المكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء البيان كالأتي:-

تعرب شركة بريزنتيشن سبورت عن كامل تقديرها و إحترامها لجمهور نادي المصري البورسعيدي ، و عن عملها الدائم الدؤوب من أجل إسعاده و تلبية رغباته في متابعة فعاليات و أنشطة ناديه الكبير ، سواء في مصر أو خارج مصر ، و ظهر ذلك جلياً في السنوات الثلاث الأخيرة ، كما تؤكد شركة بريزنتيشن سبورت أنها ترحب بكافة الإنتقادات التي توجه إليها ، و تتعامل معها بكل جدية ، و تعمل جاهدة على تصحيح ما ترى أنه صواب ، و تتسامح في كل انتقاد خاطئ ، لأن الجماهير هى داعمها الأكبر و المساند الحقيقي لها .

و بهذه المناسبة تعلن شركة بريزنتيشن سبورت عن إستمرار تعاونها و مساندتها لجماهير نادي المصري و عن إتصالها المستمر مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة النادي في كل ما يتعلق بشئون الفريق الذي حقق أداءً و نجاحات طيبة خلال المواسم الماضية ، و أن هذا التعاون جزء أصيل من إستراتيجيتها المستقبلية ، و هذا ما يعرفه جيداً مجلس إدارة النادي .

و تتوجه شركة بريزنتيشن سبورت لكافة جماهير بورسعيد العظيمة ، لتؤكد لهم ، أنها خاضت مفاوضات في غاية الصعوبة مع مسئولي نادي مونانا الجابوني من أجل بث المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجابون ، كما خضنا من قبل مفاوضات مع أندية كثيرة من أجل بث المباريات للجماهير ، إلا أننا فوجئنا بتعنت غريب من النادي الجابوني ، مع مغالاة غير معقولة في ثمن نقل المباراة ، لدرجة أننا بتنا نخشى من أن يكون هدف النادي الجابوني هو عدم إذاعة المباراة ، و ليس مجرد عدم بيعها .

و لتعلم جماهير نادي المصري ، أنه خلال الساعات الثماني و الأربعين الماضية ، وافقنا على كافة الشروط المالية للنادي الجابوني ، و الذي أبدى أيضاً تعنتاً غير مفهوم ، و هو الأمر الذي رسخ لدينا رغبته في عدم إذاعة المباراة لأسباب تفهمها جيداً جماهير كرة القدم .

و قد قررت شركة بريزنتيشن سبورت ، بعد إتصالات مكثفة بين رئيس مجلس إدارتها و الاستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري ، منح ذات قيمة بث المباراة مكافآت للاعبين بعد صعودهم لدوري مجموعات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بإذن الله .

و أخيراً نتوجه بكل الشكر لبعثة نادي المصري في الجابون ، التي تعاونت معنا و بذلت جهوداً جبارة من أجل محاولة بث المباراة ، كما نتوجه بالشكر لسيادة السفير المصري بالجابون لما أبداه من تعاون من أجل تحقيق رغباتنا و رغبات بعثة الفريق البورسعيدي .