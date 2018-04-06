أياد بركات يتوج بذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو

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فاز لاعب المنتخب المصري للشباب أياد عادل بركات بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -٧٣ كجم في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، المقامة يومي ٦ و ٧ أبريل بمدينة الحمامات التونسية.

وحصد بركات الميدالية الذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب الإيراني علي ايشكيفاريان بنتيجة ٣٣-٣٠ بعد مباراة قوية و ماراثونية بين اللاعبان. و قد تأهل بركات إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب “بوينوس آيرس” المقررة شهر أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبات و ثلاث لاعبين.

واللاعبات هن : مرام نبيل (-٤٩ كجم)، مايا مجدي (-٥٥ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم). و اللاعبون هم : عمر شراقي (-٤٨ كجم)، أياد عادل (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم).

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من : تامر صلاح و محمود خليل لمنتخب البنين، و عبد القادر محمود و مصطفى عبد العظيم للبنات وهاني شاكر محلل أداء فني.

ويرأس البعثة محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.

ويرافق البعثة عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري، والذي حضر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. وحسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.