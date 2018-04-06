أحمد الشيخ يعلن عودته للأهلي

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أعلن أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمحترف في صفوف الاتفاق السعودي عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته مع الفريق لمدة 6 أشهر.

وكتب الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":‫المباراة القادمة يوم الخميس أمام التعاون بإذن الله ستكون أخر مباراه لى مع الفريق .. ‬شكرًا نادى الاتفاق .. ‬‫مجلس إدارة وجهاز فنى ولاعيبه وكل العاملين بالنادي شكرًا جمهور النادي تشرفت بوجودى معكم هذه الفتره القصيرة وأتمنى من الله لكم التوفيق".

وكان الشيخ قد شارك في خسارة فريقه أمام الاتحاد مساء اليوم الجمعة بنتيجة 4-2 في الدور السعودي، وتسبب في الهدف الثاني لفريقه.

وسيشارك الشيخ في أخر مبارياته مع الاتفاق يوم الخميس المقبل أمام التعاون في ختام الدوري السعودي للمحترفين قبل العودة للأهلي من جديد بعد إنتهاء فترة الإعارة.

وكان الشيخ قد إنضم للاتفاق في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من القلعة الحمراء.‬

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