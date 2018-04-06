مصر تضمن مقعدين بأولمبياد الشباب للتايكوندو

ضمنت مصر مقعدين بأولمبياد الشباب بوينوس آيرس، و ذلك بعد تأهل اللاعبان أياد عادل بركات (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم) للدور نصف النهائي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، المقامة يومي ٦ و ٧ أبريل بمدينة الحمامات التونسية.
وصعد أياد بركات لدور النصف النهائي بعد الفوز على لاعب بلجيكا بدر آشاب بنتيجة ٥-٤ في دور ال ٨. و ضمن أياد أحد ميداليات البطولة.
كما تأهل عبد الرحمن خلف لدور ال ٤ بعد الفوز على لاعب بيلاروسيا فاليري كوريلا.
ويشارك المنتخب المصري في البطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبات و ثلاث لاعبين.
واللاعبات هن : مرام نبيل (-٤٩ كجم)، مايا مجدي (-٥٥ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم).
واللاعبون هم : عمر شراقي (-٤٨ كجم)، أياد عادل (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم).
ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من : تامر صلاح و محمود خليل لمنتخب البنين، و عبد القادر محمود و مصطفى عبد العظيم للبنات وهاني شاكر محلل أداء فني.
ويرأس البعثة محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.
ويرافق البعثة عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري، والذي حضر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. وحسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.