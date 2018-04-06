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مصر تضمن مقعدين بأولمبياد الشباب للتايكوندو

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 6 أبريل 2018 - 8:15 م | آخر تحديث : الجمعة 6 أبريل 2018 - 8:15 م

ضمنت مصر مقعدين بأولمبياد الشباب بوينوس آيرس، و ذلك بعد تأهل اللاعبان أياد عادل بركات (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم) للدور نصف النهائي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، المقامة يومي ٦ و ٧ أبريل  بمدينة الحمامات التونسية.

وصعد أياد بركات لدور النصف النهائي بعد الفوز على لاعب بلجيكا بدر آشاب بنتيجة ٥-٤ في دور ال ٨. و ضمن أياد أحد ميداليات البطولة.

كما تأهل عبد الرحمن خلف لدور ال ٤ بعد الفوز على لاعب  بيلاروسيا فاليري كوريلا.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبات و ثلاث لاعبين.

واللاعبات هن : مرام نبيل (-٤٩ كجم)، مايا مجدي (-٥٥ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم).

واللاعبون هم : عمر شراقي (-٤٨ كجم)، أياد عادل (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم).

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من : تامر صلاح و محمود خليل لمنتخب البنين، و عبد القادر محمود و مصطفى عبد العظيم للبنات وهاني شاكر محلل أداء فني.

ويرأس البعثة محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.

ويرافق البعثة عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري، والذي حضر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. وحسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.


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