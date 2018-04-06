رئيس المكسيك ينتقد ترامب بسبب سعيه لنشر قوات على الحدود

انتقد الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، على خلفية مساعي ترامب لنشر قوات من الحرس الوطني على حدود بلاده مع المكسيك.



وفي ردها على خطط الرئيس الأمريكي لإرسال الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى الحدود، حث بينا نييتو ترامب على "توجيه إحباطه بشأن مسائل السياسة الداخلية إلى الكونجرس الأمريكي وليس المكسيك".



وقال بينا نييتو على تويتر: "إذا كانت بياناتك الأخيرة مستمدة من الإحباط إزاء قضايا السياسة الداخلية.. فقم بالتعامل معها، وليس مع المكسيكيين. لن نسمح أن يحدد الخطاب السلبي أعمالنا".



وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال ترامب، إنه يريد إرسال ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى حدود بلاده مع المكسيك.



وقال ترامب للصحفيين إن إدارته تبحث إرسال "ما يتراوح بين ألفين وأربعة آلاف جندي.. نحن نتحرك على هذا المنوال".



وأكد الرئيس الأمريكي: "سوف نحتفظ بهم على الأرجح أو جزء كبير منهم حتى يتم بناء الجدار".



وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي مع المكسيك، لكنه واجه صعوبة في العثور على تمويل للمشروع الذي زعم أن المكسيك ستدفع مقابله.



ووقع ترامب إعلانا الأربعاء بإرسال الحرس الوطني لتأمين الحدود الأمريكية المكسيكية، قائلا إن "الوضع على الحدود وصل الآن إلى نقطة أزمة".