الصين: مستعدون لدفع «أى ثمن» فى حرب تجارية مع واشنطن

أعلنت الصين، اليوم، أنها مستعدة لدفع «أى ثمن» فى حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة فى بيان نشر على موقعها الالكترونى «إذا تجاهل الجانب الأمريكى المعارضة من الصين والمجتمع الدولى وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصينى سيذهب حتى النهاية بأى ثمن».

وأضافت: «لا نريد حربا تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض حرب»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، فى آخر حلقة من الخلاف التجارى المتصاعد.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وهو ما يمكن أن يشمل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأمريكية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والألومنيوم المدور، والتى وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضى.

ونشرت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضى، قائمة بسلع بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية التى تواجه فرض رسوم جمركية أمريكية.