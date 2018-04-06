أمير قطر يبدأ زيارة للولايات المتحدة ويلتقى ترامب الثلاثاء

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، اليوم، زيارة للولايات المتحدة، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العاصمة واشنطن، الثلاثاء المقبل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الجانبين سيبحثان «سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مشيرة إلى أن الزيارة التى تأتى تلبية لدعوة من ترامب، ستستغرق عدة أيام.

وقال البيت الأبيض إن «ترامب سيلتقى مع أمير قطر لبحث سبل دفع الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة بين البلدين»، بحسب وكالة رويترز.

وسيزور أمير قطر، مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا، فى ولاية فلوريدا، حيث سيلتقى قياداتها ثم سيتوجه إلى مدينة ميامى، ليلتقى مع عدد من المسئولين الأمريكيين فى إطار تعزيز العلاقات القطرية ــ الأمريكية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر فى واشنطن، عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونجرس الأمريكى وكبار المسئولين.

وتأتى زيارة تميم إلى الولايات المتحدة، فى وقت يتواجد فيه هناك ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى بدأ زيارة لها فى 20 مارس الماضى، ومازالت مستمرة.

والتقى ترامب مع الأمير محمد بن سلمان فى البيت الأبيض فى 21 مارس وسيجتمع عقب لقائه مع أمير قطر بولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد وذلك وسط استمرار الأزمة القطرية بين دول رباعى مكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) من جهة وقطر من جهة أخرى.

وكان مسئولون أمريكيون صرحوا أخيرا بأن الإدارة الأمريكية ستؤجل قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها فى مايو إلى سبتمبر المقبل، وأرجعوا ذلك لازدحام جدول أعمال ترامب الشهر المقبل.