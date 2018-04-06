اشاك شهير يفوز على ملطية سبور ويتصدر الدوري التركي مؤقتا

انتزع فريق باشاك شهير (بلدية اسطنبول) صدارة الدوري التركي لكرة القدم، بصفة مؤقتة، بتغلبه على ضيفه ملطية سبور 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويدين باشاك شهير بالفضل في هذا الفوز للاعبه اليرو اليا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن جالطة سراي الذي بإمكانه استعادة الصدارة إذا فاز على جينتشلاربيرليجي يوم الاثنين المقبل.

وتوقف رصيد ملطية سبور عند 37 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن عشر لباشاك شهير في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لملطية سبور مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.