وزير الاتصالات يلتقي قيادات شركة فودافون مصر

زارا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية، وكان في استقبال سيادته الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وقيادات الشركة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود التواصل المباشر مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكيد على دعم الدولة للأنشطة الاستثمارية للشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات.

وخلال الزيارة أكد القاضي على أن قطاع الاتصالات المصري يتميز بكونه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات والتي تعد شريكاً أساسياً وهاماً لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع، مشيداً بعمليات التطوير بشركة فودافون مصر وسعيها نحو التوسع في أعمالها في مجالات صناعة التعهيد، وتقديم خدمات اتصالات مبتكرة للمواطنين، ورفع كفاءة الشبكات، وبناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتوفير الحلول الخاصة بخدمات انترنت الأشياء في المدن الذكية. موضحا أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات العاملة بالقطاع في تنفيذ خطة الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتوفير خدمات تكنولوجية متطورة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد أيضاً على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات بما يتواكب مع التطورات العالمية في تكنولوجيا الاتصالات ويتسق مع حجم السوق المصري لتنفيذ المشروعات الكبرى في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي. مشيداً بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التنسيق بين الشركات العاملة بالقطاع لتطوير البنية التحتية للاتصالات من أجل اتاحة خدمات اتصالات متميزة ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتغطية الطرق الاستراتيجية والمناطق الحدودية والنائية.

وقام القاضي بزيارة مركز تحكم الشبكة بالشركة للتعرف على تطورات خدمات الجيل الرابع وانتشار الخدمة على مستوى الجمهورية.

كما شهدت الزيارة أيضا لقاءاً موسعاً الوزير بقيادات الشركة وشباب العاملين بها، حضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأطلع الوزير على عرض تفاعلي قدمه فريق عمل "فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE" أحتوى على أحدث ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وإدارة المجتمعات الجديدة والمدن الذكية عن طريق إنترنت الأشياء، وكيفية تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية للعديد من الدول الأوروبية من خلال فودافون مصر.

ويبلغ عدد العاملين في "فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE للتعهيد أكثر من 5600 موظف من الكوادر الشابة يتحدثون 12 لغة مختلفة.

وخلال اللقاء أعرب الكسندر فرومان عن ترحيبه بزيارة الوزير إلى مقر الشركة، مؤكداً على تقديره للتعاون وروح فريق العمل التي تتمتع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة فودافون والقطاع، مستعرضاً رؤية شركة فودافون مصر واستراتيجيتها في السوق المصري للأعوام القادمة وخططها لدعم استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي وكيفية دعم مبادرة الحكومة الذكية.

وفي هذا أوضح الكسندر فرومان أن فودافون استطاعت توظيف التكنولوجيا في تطوير العديد من التطبيقات الذكية والرقمية للتحول إلى مجتمع رقمي لمواكبة التغيرات العالمية، تماشياً مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، كما أنها حريصة على دعم قطاع الاتصالات والاقتصاد المحلي بشكل عام سواء من خلال استثماراتها التي تخطت 45 مليار جنيه، أو ابتكاراتها التكنولوجية التي تخدم أكثر من 42 مليون عميل، مشيرا الى أن فودافون قد تمكنت من تحقيق تطور على مستوى عملها كشبكة اتصالات بزيادة حجم استثماراتها بقيمة تتخطى ٩.٥ مليار جنيه تقريبا على مدار الثلاث أعوام السابقة، وذلك لتطوير البنية التحتية للاتصالات ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر.

وفي نهاية الزيارة قام الكسندر فرومان بالنيابة عن إدارة الشركة بإهداء درع الشركة للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديراً لدعمه وجهوده لتطوير وتحديث منظومة الاتصالات في مصر.