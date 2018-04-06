سان جيرمان ينتزع تعادلا صعبا من سانت اتيان

قلب فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف أمام مضيفه سانت اتيان إلى تعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتقدم سانت اتيان بهدف سجله ريمي كابيلا في الدقيقة 17 وأضاع نفس اللاعب ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 31 ، قبل أن يتعادل باريس سان جيرمان بهدف سجله ماتيو دوبوش لاعب سانت اتيان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



واضطر فريق باريس سان جيرمان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بريسنال كيمبيمب في الدقيقة 41.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، ليقترب خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري، كما رفع سانت اتيان رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.



يذكر أن هذا التعادل هو الثالث لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز بـ27 مباراة والخسارة في مباراتين فقط، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لسانت اتيان هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخاسرة في مثلها.