ترامب يدرس فرض رسوم إضافية على الصين بـ100 مليار دولار

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولين بدراسة فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على المنتجات الصينية، في خطوة أخرى من المحتمل أن تثير المخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وفي بيان صدر يوم الخميس، قال ترامب إنه أمر بالتحرك "في ضوء رد الصين غير العادل" على قراره الخاص بفرض تعريفات جمركية قدرها 25% على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وقال ترامب: "بدلًا من معالجة سوء سلوكها، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا ومصنعينا".