القبض علي مسجل خطر بتهمة فرض إتاوات على مواطنين بأكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت مباحث قسم ثالث أكتوبر من القبض على أخطر مسجل بمنطقة تابعة لدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في البداية تلقى رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر المقدم مروان مشرف عدة بلاغات من المواطنين الذين يقطنون في منطقة تابعة لدائرة القسم، بوجود مسجل خطر يدعى "أحمد .ع"31 عاما يشكل تهديدا على المواطنين، ويقوم بفرض الإتاوات عليهم.

وتمكنت قوة أمنية من قسم ثالث من القبض على المتهم، وبحوزته 250 طلقة مختلفة الأعيرة، و170 شريطا من مخدر الترامادول، وبمواجهتة اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الإتجار.

وحرر محضر رقم 974 إداري ثالث أكتوبر لسنة 2018، وأخطر مدير أمن الجيزة اللواء عصام سعد بالواقعة، وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.