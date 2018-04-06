التضامن: زيارات لدور الأيتام وإقامة المهرجانات للأطفال احتفالا بيوم اليتيم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى تنظيم الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالوزارة زيارات لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية لبعض دور الأيتام للاحتفال مع الأبناء، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم، اليوم، حيث يتم إقامة المهرجانات والحفلات التى تتضمن فقرات فنية تشمل عروضا غنائية وموسيقى وكورال وعروض اللفنون الشعبية كذلك تنظيم المسابقات الرياضية والفنية.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن الأندية الاجتماعية والثقافية تقوم بدمج الأبناء من مؤسسات الأيتام ودور الرعاية من خلال الحضور المشاركة بالمجان بكافة الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والتدريبية والحرفية وحضور كافة الفعاليات التى تنفذها الأندية.

وأضافت الألفي، أن عدد الأندية يبلغ 408 نادى على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها للشباب فى الفئة العمرية من 15-35 سنة وتستهدف الشباب بصفة عامة والشباب أبناء الأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة وتقدم خدماتها من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعى والتى تتمثل فى برامج الحماية والرعاية والتنمية ويستفيد من تلك الخدمات أكثر من 160 ألأف شاب وفتاة.

وتابعت :" ومن خلال هذه الأندية يتم التركيز على القضايا الاجتماعية للشباب باستخدام آليات الوزارة من برامج ومبادرات لمواجهة ما يعوق مشاركتهم فى تنمية المجتمع من خلال تدعيم قيم الإنتماء للوطن والمواطنة ونشر ثقافة العمل التطوعى والتوعية ببعض الظواهر السلبية من بطالة، هجرة الغير شرعية، إدمان، تطرف، ضعف للمشاركة السياسية والعنف بكل أشكاله".

كما يتم تقديم خدمات للشباب وأسرهم عن طريق الأندية الاجتماعية والثقافية كجلسات حوارية تساهم فى دمج الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة مع الشباب ومكلفى الخدمة العامة وأبناء المؤسسات الرعاية.