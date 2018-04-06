المؤتمر العلمي الخامس للشباب بأسيوط يوصي بتبني مشروع قومي للتثقيف السياسي

اوصت جلسات المؤتمر العلمي الخامس للشباب، والذي نظمته هيئة قصور الثقافة في محافظة أسيوط بضرورة تعزيز ثقافة العمل الحر، وتغيير مفهوم الوظيفة الحكومية من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وأحياء الحرف التراثية ونشر فكر ريادة الأعمال، واكد المؤتمر الذي اقيم في الفترة من 3 إلى 5 ابريل تحت عنوان "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة.. التأهيل قبل التمكين" علي أهمية بربط التعليم الفني والتدريب التحويلي بمتطلبات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة، وتعزيز قيمة المواطنة من خلال دمجها في القرارات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتبني مشروع قومي لنشر قيم التسامح وقبول الآخر في مختلف المجتمعات لمواجهة الفكر المتطرف، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ومنها الشباب والرياضة والتعليم والتعليم العالي والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.

وطالب المؤتمر في توصياته بضرورة تبني مشروع قومي للتثقيف والتأهيل السياسي وإيجاد كوادر شبابية قادرة على المشاركة في العمل العام وقيادة المستقبل، وزيادة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن 2 % وتعزيز الاستفادة من جهود وابتكارات الباحثين الشباب في مختلف المجالات، وتكريس الاهتمام بالفكر الإبداعي النقدي وإطلاق طاقات الشباب في إطار منظومة القيم المجتمعية الإيجابية والحفاظ على الهوية المصرية.

وطالب المؤتمر بتبني خطاب إعلامي مستنير يجمل مضامين الأجندة الوطنية لبناء شخصية مصرية متوازن تجمع بين الإصالة والمعاصرة عبر مختلف الوسائط الإعلامية، ونشر وتعزيز القيم الدينية الوسيطة التي تكرس التعايش المشترك وعدم التمييز للحفاظ على السلم المجتمعي، وتفعيل مبدأ اللامركزية تطبيقًا لموارد الدستور وتأهيل الكوادر القادرة على التعاطي معها، التأكيد على أهمية الإعلام البديل ووسائط التواصل الاجتماعي كقنوات للتعبير عن الرأي وتحقيق التواصل والتفاعل بين القطاعات الشبابية وبعضها أو بينها وبين الدولة.

كما أوصى المؤتمر بضرورة شغل أوقات الفراع لدى الشباب من خلال برامج فنية وتثقيفية ورحلات سياحية وتنشيط السياحة الداخلية للحفاظ على الطابع القومي المصري، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الاهتمام بفكر المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال بما يسهم في توفير فرص عمل مستجد للشباب تناسب الاحتياجات المجتمعية بما يحقق جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وكان المؤتمر قد اختتم اعماله أمس بكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، وشهدت الجلسة الختامية وتكريم الباحثين المشاركين ومدير عام فرع ثقافة أسيوط بإهدائهم شهادة تقدير، بينما تضمن الختام عرض فني قدمته فرقة التنورة بساحة الكلية.