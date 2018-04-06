روسيا: لماذا سننتظر 8 أعوام لنقتل «سكريبال» قبل أيام من الانتخابات والمونديال؟

استنكر المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات البريطانية التي تواجهها بلاده بشأن تسميم العميل البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال، قائلًا إن العميل المزدوج لم يكن يشكل أي خطر على روسيا.



وأضاف «نيبينزيا»، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية العميل المزدوج سيرجي سكريبال، مساء الخميس، أن روسيا ما كانت لتنتظر 8 سنوات لتنتقم من «سكريبال»، وذلك بعد العفو عنه في عام 2010، فضلًا عن تنفيذ ذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في روسيا، وقبل أشهر من بطولة كأس العالم التي تنظمها.



وذكر أنه هناك مئات الطرق لقتل فرد ما، ولكن من سعى لقتل «سكريبال»، اختار أكثر الطرق صعوبة بتنفيذ ذلك بغاز الأصعاب، حتى أنه لم يتمكن من إنهاء عمله باستمرار الشخصين على قيد الحياة، مشيرًا إلى مخاطرة بريطانيا باتهامها لروسيا بتسميم العميل المزدوج بغاز الأعصاب، دون أية أدلة.



وأوضح أن المادة الكيميائية السامة «نوفيتشوك»، الذي يقول الغرب أنه روسي الصنع، وتتهم بريطانيا، روسيا باستخدامه في تسميم العميل المزدوج، أنه موجود في العديد من الدول من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، وليس غريبًا على العلماء، مضيفًا أن بريطانيا لم تسمح لروسيا بالمشاركة معها في التحقيقات.



وأشار إلى وجود أشياء «غريبة وغير معقولة»، ترددها الدول الغربية، مضيفًا: «ألا يمكن اختلاق قصة أكثر واقعية؟».



ولفت إلى تسميم بريطانيا لعلاقات روسيا مع دول أخرى، ودفعتهم لشن موجة من العداء معها وطرد دبلوماسييها، دون تقديم أية أدلة على الاتهامات أو الحديث مع موسكو، معقبًا أن الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس لم تلتزم بالقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.



وأكد أن روسيا مهتمة بهذه القضية أكثر من أي جهة أخرى، لأن اثنين من مواطنيها وهما العميل «سكريبال»، وابنته، قد يكونا قد تعرضا لعمل إرهابي في بريطانيا.