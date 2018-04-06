البرتغالي بيدرو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرتغالي بيدرو بارني القائمة النهائية للفريق والتي يخوض بها مباراة الغد أمام الطلائع ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد توماس آبي، ووجيه عبد الحكيم من قائمة العشرين التي أعلن عنهم بمعسكر الفريق أمس .

وضمت القائمة كلا من: محمد عواد ، محمد مجدي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمود متولى و ريتشارد بافور وباهر المحمدي، محمد هاشم، بهاء مجدى ومحمد أبو المجد «بوشا» .

خط الوسط : حسنى عبد ربه وعماد حمدي ونادر رمضان، إبراهيم عبد الخالق، كريم بامبو، عمر الوحش وعبدالرحمن مجدى وإسلام عبد النعيم ومحمد الصادق.

خط الهجوم: شكري نجيب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 59 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ12 بـ 35 نقطة.