ترامب ينفي علمه بدفع محاميه 130 ألف دولار لممثلة إباحية

بعد أشهر من الصمت بشأن علاقته المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على ذلك باستخدام كلمة واحدة.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سئل عما إذا كان على علم بدفع مبلغ قدره 130 ألف دولار قدمه محاميه الخاص مايكل كوهين إلى الممثلة في الشهر الذي سبق الانتخابات الرئاسية عام 2016 قائلا "لا".



وبحسب شبكة (سي إن إن)، كان ترامب حريصا على المضي بعيدا عن تلك المسألة، لكن الصحفيين ضغطوا عليه لمعرفة سبب قيام كوهين بالدفع.



ونقلت الشبكة عن ترامب قوله "عليكم أن تسألوا مايكل كوهين". وأضاف "مايكل المحامي الخاص لي. عليكم أن تسألوا مايكل".



وكانت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قالت إنها مارست علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، بعد وقت قصير من ولادة ابنه بارون من زوجته ميلانيا.



واعترف كوهين بدفع المبلغ إليها مقابل اتفاق بعدم الإفشاء.



ورد مايكل أفيناتي، محامي كليفورد، يوم الخميس على تصريحات ترامب قائلا إنها تعزز الموقف القانوني لموكلته.



وقال أفيناتي في بيان حصلت عليه سي.إن.إن : "قضيتنا أصبحت أفضل بكثير".