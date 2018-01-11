تعرف علي قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة مصر المقاصة المؤجلة فى الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل باستاد السويس.
وضمت القائمة التى أعلنها جلال للمباراة 20 لاعبا هم:
فى حراسة المرمي : أحمد الشناوي – ومحمود عبدالرحيم جنش وعمر صلاح
في الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح-حمدي النقاز.
فى خط الوسط :طارق حامد – محمود عبد العاطي دونجا – احمد داودا – احمد توفيق – محمود عبد العزيز عبد الله جمعة – عماد فتحي – أحمد مدبولي
في خط الهجوم : يوسف اوباما – محمد عنتر – أحمد رفعت – باسم مرسي