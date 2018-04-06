«التضامن» تسند إدارة وحدة متنقلة ضمن برنامج أطفال بلا مأوى لمؤسسة «أنا المصري»

وقعت إدارة برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعى عقد اتفاق مع مؤسسة "أنا المصرى"، إحدى المؤسسات التى تمتلك خبرة كبيرة فى مجال حماية الأطفال بلا مأوى.

ويتم بموجب هذا الاتفاق إسناد إدارة إحدى الوحدات المتنقلة، التابعة لبرنامج "أطفال بلا مأوى" لمؤسسة "انا المصرى" بحيث يكون عملها داخل نطاق محافظة القاهرة، تحت إشراف وزارة التضامن.

ووقع عقد الاتفاق حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، وعهدي اسكندر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أنا المصري، وبحضور نها فوزي عضو مجلس إدارة المؤسسة، وفريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالوزارة.

وأكدت الوزارة فى بيان، اليوم الجمعة، أنها مستمرة فى استقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439، من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الأطفال بلا مأوى، من خلال نشر 17 وحدة متنقلة، تعمل فى 10 محافظات، للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه، تتحمل الوزارة منه 50 مليون جنيه، بينما يتم توفير باقى التمويل بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر".