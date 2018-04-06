استشهاد 6 فلسطينيين و922 مصابا حتى الآن في الجمعة الثانية لمسيرة العودة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 5 ، فيما بلغ عدد المصابين 922 في إحصائية غير نهائية.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع بأن 922 مواطنا أصيبوا بينهم 467 يعالجوا في الرعاية و 388 في مستشفيات الوزارة و 67 في المستشفيات الأهلية فيما بلغ عدد المصابين من الإناث 8 والأطفال 40، فيما وصفت إصابة 19 شخصا بالخطيرة.

وأكدت الصحة استشهاد مواطن في شرق المنطقة الوسطى وهو إبراهيم العر 20 عاما، إضافة إلى استشهاد الطفل حسين ماضي" 16 عاما" من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة بعد أن ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.

وكان الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي أصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد أسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية حيث جرى تشييعه ظهر اليوم الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود أكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج ، وأدى اطلاق قنابل الغاز إلى إصابة 45 فلسطينيا بحالات اغماء وتشنج في رفح وحدها.

وشهدت الحدود اليوم مشاركة عشرات آلالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوى.