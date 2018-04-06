نظمت هيئة قناة السويس، الاحتفالية السنوية بيوم اليتيم، مساء الجمعة، والتى أقيمت بنادى الجولف بالإسماعيلية، بمشاركة 1300 طفل من نحو 25 مدرسة وجمعية خيرية لرعاية الأيتام، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

أكد «مميش»، حرص الهيئة على المشاركة الدورية في احتفالات يوم اليتيم التى تعبر عن التكافل والتراحم وإدخال السعادة على قلوب الأطفال، وذلك من منطلق مفهوم المسئولية الاجتماعية التى تتبناها الهيئة ، والمشاركة الفعالة في المبادرات والأنشطة تجاه مواطنى منطقة القناة.

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية وغنائية ومسابقات واستخدام الألعاب والوسائل الترفيهية بالمنتجع، وتقديم هدايا عينية وسط جو من البهجة والسرور بين الأطفال.

ومن جانبه، قال القبطان ناصر الزيات، رئيس منتجع هيئة قناة السويس، إن الاحتفالية تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لهذه الفئة من الأبناء، كحق أصيل لهم، لافتا إلى أن المنتجع استقبل الأطفال الأيتام فى محاولة لإدخال السعادة على قلوبهم وتحقيق التكافل بين فئات المجتمع.

وأضاف أن أطفال أسر شهداء الجيش والشرطة، شاركو في الاحتفال، لافتا إلى أنه تم تقديم فقرات عن الشهداء وبطولاتهم.