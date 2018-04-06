الجمعة 6 أبريل 2018 2:27 م القاهرة القاهرة 30°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

عودة وزيري الخارجية والري من الخرطوم

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 أبريل 2018 - 2:22 م | آخر تحديث : الجمعة 6 أبريل 2018 - 2:22 م

عاد إلي القاهرة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الجمعة، بعد زيارة للسودان استغرقت يومين شاركا خلالها في أعمال اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الأثيوبي الذي عقد بالخرطوم .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك