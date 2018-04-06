عودة وزيري الخارجية والري من الخرطوم

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عاد إلي القاهرة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الجمعة، بعد زيارة للسودان استغرقت يومين شاركا خلالها في أعمال اجتماع اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الأثيوبي الذي عقد بالخرطوم .