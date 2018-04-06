سيريلانكا تعرض الثقافة التأملية والهندوسية بمهرجان دمنهور للفولكلور

قدمت فرقة وزارة الشباب والرياضة السيرلانكية، عرضا فنيا فولكلوريا تعبر فيه عن ثقافتها التي تتضمنها دولة سيرلانكا وهي الثقافة التأملية.



وعرضت بعدها دولة إندونيسيا موسيقى رفاعى وهى عبارة عن آلة فلكلورية إندونيسية، ثم قدمت سيرلانكا فقرة فولكلورية ثانية تعرض من خلاله جزء آخر من ثقافتها وهي الثقافة الهندوسية.



كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتحت، الجمعة الماضي، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي: (مصر، نيجريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس).