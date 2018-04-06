الثلاثي المصري يظهر في فوز الاتحاد على الاتفاق

قفز فريق الاتحاد إلى المركز السابع بالدوري السعودي للمحترفين بتغلبه على ضيفه الاتفاق 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من منافسات الدوري.



وسجل أهداف الاتحاد ربيع سفياني (هدفين) في الدقيقتين 44 و71 وفهد الأنصاري في الدقيقة 54 وجمال باجندوح في الدقيقة 65، فيما سجل هدفي الاتفاق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 83 وياسين حمزة مدافع الاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع متفوقا على الاتفاق والفيحاء، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وشهدت المباراة مشاهدة حسين السيد مع الاتفاق منذ البداية وحتى النهاية، بينما لعب أحمد الشيخ انطلاقا من الدقيقة 74.

على الجانب الآخر، لعب محمود عبد المنعم "كهربا" مع الاتحاد حتى خروجه بالدقيقة 46.