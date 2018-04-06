قيادات حزبية: لا بد من دعم الدولة لتقوية الحياة السياسية

قورة: اجتماع قريب فى «الوفد» لبحث الدمج وآليات العمل.. وغباشى: إذا خلصت النوايا سيتم اتخاذ إجراءات لتقارب كل الأحزاب المتشابهة.. والشاعر: الفكرة ستجد صعوبة نظرًا لاختلاف الرؤى والأيديولوجيا

كتب ــ على كمال:

طالبت قيادات حزبية بدعم الدولة للأحزاب؛ لأن الحياة السياسية فى مصر لن تستقيم إلا بوجود 6 أو 7 أحزاب رئيسية قوية، مشيرين إلى أنه لابد من تجميع الأحزاب ودمجها فى الفترة المقبلة، رغم صعوبة تنفيذ الفكرة.

وكشف مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية ياسر قورة أن الحزب سيوجه دعوة لعقد اجتماع فى القريب العاجل، من أجل استكمال الحديث حول آليات عمل الأحزاب فى الفترة المقبلة ومن منهم لديه النية فى الدمج والتوحد أو تشكيل ائتلاف، مضيفا أن الحزب عقد اجتماعا قبل الانتخابات الرئاسية حول ذلك ولكن تم تأجيل أى مطالب حتى انتهاء الانتخابات والعملية العسكرية فى سيناء.

وأضاف قورة، لـ«الشروق»، أنه لابد من تجميع الأحزاب ودمجها فى الفترة المقبلة، وخاصة أن هناك 104 أحزاب معظمها ليس لها دور حقيقى، مشيرا إلى أن هناك انتخابات محليات قادمة وبرلمانية ولابد أن تستعد هذه الأحزاب لها وتكون بشكل قوى وإظهار ذلك على أرض الواقع.

وتابع: «لابد من دعم الدولة للأحزاب لكى تقوى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، ويكون لهم دور حقيقى، وفى جميع دول العالم يخرج من رحم الأحزاب اختيار الوزراء والمحافظين».

وفى سياق متصل، طالب مساعد رئيس حزب حماة وطن محمد غباشى، الدولة بضرورة توفير دعم مادى ولوجيستى للأحزاب، وتوفير منابر إعلامية لها لأن الحياة الحزبية السياسية فى مصر لن تستقيم إلا بوجود 5 أو 7 أحزاب رئيسية قوية.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «من المفترض دمج الأحزاب، وألا تزيد على 7 أحزاب تمثل التيارات الرئيسية فى المجتمع المصري»، متابعا: «ما يشاع عن دمج الأحزاب فى مصر، هو اجتهادات فى وسائل الإعلام فقط، ولم يحدث أى تواصل بشكل رسمى، وإذا كانت هناك أحزاب تتفق مع مبادئ الحزب وتحافظ على الامن القومى المصرى فإن عباءة الحزب تتسع لهم».

ولفت إلى أنه إذا خلصت النوايا سيتم اتخاذ إجراءات لتقارب كل الاحزاب المتشابهة، حتى يتم الاستقرار على شكل نهائى وأن ذلك سيأخذ بعضًا من الوقت، مكملا: «حزب حماة الوطن أثبت للجميع، أنه الأكثر قدرة على الحشد والأكثر تواجدا مع الجماهير، وما حدث بعد تواصلنا مع أبناء الوطن والحشد الجماهيرى الذى حدث فى الانتاخابات الرئاسية خير دليل».

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب مستقبل وطن أحمد الشاعر، لـ«الشروق»: «إننا نحتاج عناصر جيدة من الأحزاب تكون موجودة على الساحة السياسية، وفكرة الدمج ستجد صعوبة، نظرًا لاختلاف الرؤى والايديولوجيا»، لافتا إلى أنه ليس مع الأصوات التى تنادى بضرورة دعم الدولة للأحزاب.

وأضاف المتحدث باسم مستقبل وطن: «من المفترض على الأحزاب أن تدعم الدولة،