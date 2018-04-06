«الجبهة الشعبية»: الانتفاضة الفلسطينية تعيد طرح حقوقنا بقوة على طاولة البحث

قال كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن استمرار الفعاليات الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني يؤكد تحدي الفلسطينيون للإجراءات الإسرائيلية وعدم خضوعهم للابتزازات.

وأضاف «الفول»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، أن الفلسطينيين يدافعون عن حقوقهم المشروعة ومن أجل العودة إلى أراضيهم ويواجهون كل المخططات التي تسعى إلى تصفية قضيتهم، مشيرًا إلى مساهمة هذه الفعاليات في إعادة طرح الحقوق الفلسطينية التي يعترف بها المجتمع الدولي، بقوة على طاولة المباحثات في المحافل الدولية، ولاسيما حق العودة.

وأوضح أن الاحتجاجات الفلسطينية تفضح ممارسات إسرائيل العنصرية والفاشية واستخدامها للعنف ضد الفلسطينيين العزل، وعدم التزامها بالقانون الدولي، لافتًا إلى خشية إسرائيل من استمرار الفعاليات الشعبية وتوسعها لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة الاستناد إلى الانتفاضة الشعبية لتوحيد الساحة الفلسطينية من الداخل، ما يمنح الفلسطينيين قوة في وجه الاحتلال.

واستمرت للأسبوع الثاني على التوالي، انتفاضة العودة الكبرى، التي زامنت انطلاقتها الأسبوع الماضي ذكرى «يوم الأرض»، وسقط اليوم 3 شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينما سقط الأسبوع الماضي 18 شهيدًا ومئات الجرحى.