بايرن ميونخ لايعتزم اقامة احتفالات كبيرة في حال الفوز بلقب الدوري

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قال يوب هاينكس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي بايرن ميونخ الألماني إن الفريق لن يقيم احتفالات كبيرة إذا توج بلقب آخر للدوري الألماني (بوندسليجا) غدا السبت أمام أوجسبورج لأنهم يطاردون ألقابا أخرى.

وقال هاينكس في مؤتمر صحفي :"يمكننا أن نحتفل عندما تكون هناك فرصة للسماح بكل شيء. ربما سنحصل على كأس من الشمبانيا، ولكن بعدها علينا أن نبدأ بالتركيز على المباريات المقبلة".

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب بفارق 17 نقطة عن شالكه أقرب ملاحقيه، وبالتأكيد سينتزع اللقب السادس على التوالي بفوزه على أوجسبورج. ويمكنه أن يتوج باللقب في حال خسارته، إذا فشل شالكه في الفوز على هامبورج.

وأوضح :"سنذهب إلى أوجسبورج للفوز بالمباراة. وإذا فزنا سنكون أبطال الدوري الألماني. يمكننا أن نحتفل عندما ينتهي الموسم".

ويلعب بايرن مباراة الإياب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام إشبيليه يوم الأربعاء المقبل ولديه مباراة في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن بعدها بأسبوع.

ويسعى بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية مثلما حدث ذلك في، 2013 عندما كان يقود الفريق يوب هاينكس، الذي عاد لتدريب الفريق في سبتمبر بعدما اضطر أنشيلوتي للرحيل.

وأكمل هاينكس :"أعتقد أن الفريق والجهاز الفني تفاعل بشكل جيد للغاية مع تغيير المدرب. أن تصبح بطل المانيا سيكون هذا نجاحا مبهرا".

وطلب هاينكس من مانويل نوير حارس المرمى وقائد الفري واللاعبين المصابين الآخرين بالانضمام للفريق في رحلته المصيرية لاوجسبورج ليكونوا حاضرين إذا فاز الفريق بلقب الدوري.

وتتضمن قائمة المصابين أرتورو فيدال وديفيد ألابا، وأيضا كورنتين توليسو الذي لم يكتمل شفاءه بنسبة مئة بالمئة.