الاحتلال الإسرائيلي يقرر منع إدخال إطارات السيارات إلى غزة

قال رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع لغزة رائد فتوح، إن "الاحتلال الإسرائيلي ألغى تنسيق إدخال عدد من الشاحنات التي كان من المقرر أن تورد إطارات سيارات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الأحد القادم".

وقال فتوح - في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة - إنه كان من المقرر إدخال 4 شاحنات، إلا أن الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجئ وغير مبرر.. واصفا القرار بأنه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أوقفت سابقا إدخال الإطارات المستعملة حفاظا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت بإدخال الجديد منها.

ويأتي القرار الإسرائيلي ردا على إشعال الشبان الفلسطينيين إطارات "الكاوتشوك" على حدود قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أجل إعاقة الرؤية أمام قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

وارتقى اليوم الجمعة، 8 شهداء وأصيب 1072 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة السلمية الشعبية على حدود غزة.