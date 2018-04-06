بالصور توزيع حصص الأسماك بالعريش تحت رقابة تموينية

تابعت مديرية التموين بشمال سيناء عمليات توزيع الأسماك التى وصلت إلى العريش على التجار المعتمدين لضمان بيعها تحت رقابة أفراد التموين.

وأكد فتحي راشد مدير التموين بشمال سيناء، الذي أشرف على عمليات التوزيع، أنه لا تهاون مع أي تاجر يستغل أو يحتكر أية سلعة، تخص المواطنين، وأن هناك تنسيق دائم ومستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين بناء علي توجيهات المحافظ، بإحكام السيطرة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.

كما ناشد الأستاذ فتحي راشد المواطنين أن يكونوا علي قدر الوعي التام، والإبلاغ عن أي تاجر استغل المواطنين، سواء برفع السعر أو تخزين المواد الغذائية، وسيتخذ معه الإجراء الرادع في أسرع وقت، وأشار إلى أنه يتم متابعة حصة أبناء رفح والشيخ زويد من الأسماك التي تبلغ ٣ أطنان.